Рада приняла закон о рынке земли

Нардепы перевыполнили программу

В ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты девятого созыва снова продемонстрировали свою способность работать в турборежиме в условиях, когда все летит к чертям. Чтобы получить кредит МВФ и как минимум отстрочить крах экономической системы страны.

В рамках стремления Зе команды получить жизненно необходимый кредит МВФ для наполнения ставшей полупустой казны разваливающиеся "Слуги народа" и представители других политсил сидели в Раде практически до самого утра и сумели побороть рыгов, адептов вскрывшейся консервы Коломойского Юлии Тимошенко и других не слишком полезных политиков.

Усилиями 259 парламентариев, благодаря мольбам Зеленского и требованиям Разумкова, Рада наконец-то приняла закон об открытии рынка земли, который требовал от страны Евросоюз.

Проект закона № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" предусматривает возможность запуска продажи земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года. Так что хитрые власть имущие, которые на самом деле так не хотели открытия рынка, оттянули этот момент как только смогли. Тем не менее, 259 нардепов проголосовали "за". Еще 24 - против, 29 не голосовали и трое воздержались.

Решающей оказалась поддержка депутатов от партии "Европейская солидарность" - парламентарии из орбиты президента Порошенко поддержали план Зеленского.

Проявили идиотскую позицию традиционно рыги, которые несколько часов тянули время лишь бы сорвать принятие закона. Так, Шуфрич потребовал рассмотрения всех своих правок, коих было больше 50, и брал слово для презентации каждой. Вместе с ОПЗЖ не голосовали или высказались против политики из "Батькивщины" и группы "За майбутнє".

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой в первом чтении еще 13 ноября 2019-го. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае прошлого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.