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Это фиаско: в Донецке на российского пропагандиста напали в прямом эфире (ВИДЕО)

20:20, Сегодня
На пропагандиста напал боевик "ДНР" - фото 1
На пропагандиста напал боевик "ДНР"

Инцидент случился в понедельник, 3 сентября. Семен Пегов, корреспондент федерального российско-пропагандистского телеканала, должен был рассказать об обстановке в Донецке после ликвидации Александра Захарченко.

В эфире одного из ток-шоу на Пегова набросился неизвестный пьяный боевик "ДНР".

Во Франции прокомментировали ликвидацию Захарченко

После потасовки террориста оттащили от его же коллеги, а пропагандист рассказал о том, что "обстановка в Донецке нервная".

Напавшего на него боевика "журналист" назвал провокатором.

После ЧП Пегов рассказал о том, что российские террористы и наемники якобы находятся в хорошем расположении духа и "готовы ответить на провокации на фронте".

Напомним, 42-летний главарь недореспублики "ДНР" Захарченко, который во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба "Оплот", скончался в больнице в пятницу, 31 августа. Он получил тяжелое ранение в голову в результате взрыва в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке. Террористы заявили о задержании подозревамых в убийстве, но подтверждений этой информации не было. Также в "ДНР" закрыли въезд и выезд (якобы из-за поиска охранника, который мог совершить покушение на главаря).

В СБУ подтвердили смерть террориста, сообщив о возможных причинах покушения.

Временно исполняющим обязанности главаря недореспублики назначили Дмитрия Трапезникова с позывным "Маэстро".

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