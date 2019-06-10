Это будущий премьер: украинцев шокировали ответом

Это будущий премьер: украинцев шокировали ответом

В понедельник, 10 июня, КМИС огласил список лиц, достойных по мнению украинцев занять кресло премьера. Побеждает….

…. Юрий Бойко! Главу "За життя" ожидают видеть во главе правительства 12,9% опрошенных, серебро получает Юлия Тимошенко ( 11,3%), бронзу – лидер "Сила и честь" Игорь Смешко (8,1%), действующий премьер Владимир Гройсман получает 7,7 %, полковник Анатолий Гриценко – 4%, 2, 6% украинцев видят премьерами Петра Порошенко и Андрея Садового, 2,2 %– Арсения Яценюка.

Напомним, КМИС опубликовал рейтинги довыборов в Раду. Согласно опубликованным данным, партию Зеленского поддерживает 48, 5% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 11,8%, за "ЕС" Порошенко – 8, 1%, "Батькивщину" - 7,8%, "Голос" Вакарчука - 5,6 % Остальные не проходят 5-процентный барьер.