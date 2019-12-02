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"Это бандиты…": Савченко рассказала, почему не выходит замуж

09:33
"Это бандиты…": Савченко рассказала, почему не выходит замуж - фото 1
"Это бандиты…": Савченко рассказала, почему не выходит замуж

Экс-нардеп Надежда Савченко поделилась деталями своей личной жизни и рассказала, почему не выходит замуж.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на интервью политика.

"Пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - разоткровенничалась Савченко и рассказала, кто же попытался сделать ей предложение.

"Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - сказала она.

Напомним, что после возвращения из кремлевского плена, у Савченко начался тернистый и недолгий политический путь. Оскандалившись целым рядом противоречивых заявлений и инициатив, политик очень быстро растеряла всю свою популярность.

В 2018 г. ее задержали правоохранители за подготовку теракта против Рады. Позже Савченко отпустили на свободу. В июле 2019 г. она баллотировалась в нардепы, но неудачно: за нее проголосовали 8 (!) человек. Однако радоваться рановато: ее (и других кандидатов - прим. ред) обошел любитель "русского мира" и помощник "Беркута". Больше об этом читайте здесь.

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Надежда Савченко брак Новости Украина
РБК Украина
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