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"Есть квардратные скобочки": Шкарлет объяснился за плагиат

Вчера, 20:01
"Есть квардратные скобочки": Шкарлет объяснился за плагиат - фото 1
"Есть квардратные скобочки": Шкарлет объяснился за плагиат

И. о. главы МОН Сергей Шкарлет опроверг обвинения в плагиате.

Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика Lb.ua.

Поднимая тему плагиата в труде Сергея Шкарлета, журналистка издания указала на тот факт, что публикация чиновника датируется 2016 г., а статья первоисточника 2011 г. В ответ и.о. министра заявил, что это и его статья тоже.

Микитенко (автором упомянутой статьи – прим. ред.) я был исполнителем проекта с 2011-го года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированаz тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 Закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс", - сказал Сергей Шкарлет.

Комментируя содержание своей монографии, и.о главы МОН также отказался признавать наличие плагиата, подчеркнув, что в его работе "имеются квадратные скобочки".

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала. И опасения парламента вполне можно понять: Шкарлет вполне обоснованно обвиняется в плагиате чужих научных публикаций.

Несмотря на неодобрение многих нардепов, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.

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Сергей Шкарлет Министерство образования плагиат Новости Украина
Lb. ua
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