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ЕС расширит санкции против Керченского моста

15:30
ЕС расширит санкции против Керченского моста - фото 1
ЕС расширит санкции против Керченского моста

Послы ЕС одобрили расширение санкционного списка лиц, причастных к строительству Керченского моста.

Евросоюз введет санкции за Керченский мост

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - отметил журналист.

ЕС расширит санкции против Керченского моста - фото 206026

Что было ранее?

После аннексии Крыма в 2014 г., Россия начала строительство Керченского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем. В мае 2018 г. была запущена автомобильная часть конструкции, в 2019 г. – железнодорожная.

В 2018 г. Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

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Евросоюз Керченский мост Россия Крым Новости Украина
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