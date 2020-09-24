Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Евросоюз введет санкции за Керченский мост

16:20
Евросоюз введет санкции за Керченский мост - фото 1

В ближайшее время правительство ЕС намерено объявить о новых ограничительных мерах против страны-террориста, которая захватила Крым и развязала войну на Донбассе. Решение о внедрении санкций несколько лет блокировали власти Кипра.

Теперь же участвовавшие в строительстве моста через Керченский пролив компании подвергнутся санкциям.

По Керченскому мосту пустили электричку в Россию

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня Европейский парламент достиг прогресса в обсуждениях санкционного вопроса из-за очередного нарушения русскими международных норм. При этом дипломаты снова наотрез отказались даже обсуждать введение санкций против белорусских чиновников.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси до сих пор заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - отметил журналист.

Напомним, в 2018 году ЕС официально внес в санкционный список шесть российских фирм, участвовавших в строительстве моста, но в силу они так и не вступили, поскольку были заблокированы кипритами. В обмен на санкции Кипр требовал принять такие же меры в Турции, которая якобы нелегально добывает природные ресурсы в Восточном Средиземноморье.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Керченский мост терроризм Евросоюз Санкции Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
"Атлантида" Валентина Васяновича будет номинирована на "Оскар" - фото 1
Оскаровский комитет определился с украинским фильмом-претендентом на награду
17:00
Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали - фото 1
Жена Медведчука владеет строительной фирмой в Москве: Раскрыты детали
14:50
Зеленский предрек Лукашенко печальный конец - фото 1
Зеленский предрек Лукашенко печальный конец
13:33
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30