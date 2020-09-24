Евросоюз введет санкции за Керченский мост

В ближайшее время правительство ЕС намерено объявить о новых ограничительных мерах против страны-террориста, которая захватила Крым и развязала войну на Донбассе. Решение о внедрении санкций несколько лет блокировали власти Кипра.

Теперь же участвовавшие в строительстве моста через Керченский пролив компании подвергнутся санкциям.

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня Европейский парламент достиг прогресса в обсуждениях санкционного вопроса из-за очередного нарушения русскими международных норм. При этом дипломаты снова наотрез отказались даже обсуждать введение санкций против белорусских чиновников.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси до сих пор заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - отметил журналист.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 24, 2020

Напомним, в 2018 году ЕС официально внес в санкционный список шесть российских фирм, участвовавших в строительстве моста, но в силу они так и не вступили, поскольку были заблокированы кипритами. В обмен на санкции Кипр требовал принять такие же меры в Турции, которая якобы нелегально добывает природные ресурсы в Восточном Средиземноморье.