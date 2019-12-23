Путин запустил ж/д сообщение на Керченском мосту– ВИДЕО
В понедельник, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин открыл движение поездов на Керченском мосту и проехался по новому маршруту.
Об этом сообщают РосСМИ.
По данным источников, во время презентации Путин зашел в кабину машиниста поезда, следовавшего из Керчи в Тамань. Позже он перешел в вагон, где пребывали строители Керченского моста.
За всеми действия российского гаранта следили российские пропагандисты в режиме онлайн.
Во время общения с рабочими, глава РФ вспомнил о ночном звонке Аркадия Ротенберга – экс-владельца компании "Стройгазмонтаж", которая была подрядчиком Керченского моста.
"Ты что, выпил что ли?" Он говорит: "Нет, ты что", - рассказал Путин и на этом трансляция прервалась.
Для справки
После аннексии Крыма в 2014 г. , Россия начала строительство Керченского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем. Автомобильную часть конструкции открыли в мае 2018 г., железнодорожную запустили 23 декабря 2019 г.
Выезд первого пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" запланирован на 25 декабря. Предположительно, до конечной остановки состав доедет за 43 часа 25 минут.
Напомним, Керченский мост уничтожает и море и судоходство даже для русских.