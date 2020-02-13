Ермак на встрече с послами G7 пообещал ускорить отступление ВСУ

Ермак сообщил послам G7 о намерениях Зеленского провести выборы по всей Украине уже в октябре

В четверг, 13 февраля, назначенный вчера главой Офиса президента Андрей Ермак провел свою первую рабочую встречу. Начал свою деятельность "переговорщик Зеленского" с приема глав диппредставительств в Украине стран "Большой семерки".

Основной вопрос, который Ермак обсуждал с послами, - война на Донбассе и мирные инициативы президента.

По словам главы ОПУ, для прекращения войны и местных выборов на всей территории Украины уже в конце октября зе команда "хочет сделать все необходимое". При этом риски для страны от воплощения в жизнь идей Зеленского и его окружения колоссальны.

- Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан, - подчеркнул новоназначенный чиновник. - Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в рамках работы ТКГ в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. По результатам встречи в Минске 12 февраля "практически согласована" одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Примечательно, что намерения официального Киева побыстрее отвести ВСУ от Гнутово весьма непонятны, ведь Украина уже продемонстрировала всему миру, что русские не собираются отступать, а их агрессия наоборот нарастает. Только вот после захвата террористами утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ в Петровском взятия под контроль оккупантов Станицы Луганской, а также регулярных обстрелов в Золотом-4 идей отказаться от мира любой ценой никто из властных политиков так и не высказал.

Более того, Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.