Ермак в Минске договорился об обмене пленными: Что известно?

Ермак в Минске договорился об обмене пленными: Что известно?

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время переговоров Минске договорился с замглавы АП РФ Дмитрием Козаком о скором обмене пленными.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По результатам переговоров, стороны договорились представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.

Кроме того члены контактной группы обсудили вопросы разведения войск и одновременного открытия КПВВ в Счастье и Золотое.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.