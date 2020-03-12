Расследование MH17 Эпидемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

Ермак в Минске договорился об обмене пленными: Что известно?

09:20
Ермак в Минске договорился об обмене пленными: Что известно? - фото 1
Ермак в Минске договорился об обмене пленными: Что известно?

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время переговоров Минске договорился с замглавы АП РФ Дмитрием Козаком о скором обмене пленными.

Украина хочет обменять 200 человек – Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По результатам переговоров, стороны договорились представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста.

Кроме того члены контактной группы обсудили вопросы разведения войск и одновременного открытия КПВВ в Счастье и Золотое.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Обмен пленными Россия Минские соглашения Андрей Ермак Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук больше на глава Голоса: Кто его заменил? - фото 1
Вакарчук больше на глава "Голоса": Кто его заменил?
08:40
Кернес решил не объявлять карантин в школах и детских садиках - фото 1
Кернес "отменил" указ правительства и отказался объявлять карантин
Вчера, 23:00
Иран якобы обещает передать черные ящики Украине - фото 1
Иран согласился передать черные ящики сбитого лайнера МАУ
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00