Ермак создаст центр по борьбе с информацией о "вагнеровцах"

Ермак создаст центр для борьбы с информацией о "вагнеровцах"

Глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал создание "центра противодействия пропаганде". Такая идея возникла после появления информации о сливе Командой Зе операции СБУ по поимке боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом политик рассказал в эфире шоу "Свобода слова".

По словам Ермака, информация о предательстве ОПУ вышла из России и была подхвачена рядом СМИ. Таким образом, - полагает соратник Зеленского, - они подыгрывают Кремлю.

"Поэтому сегодня очень важна идея создания в Украине центра противодействия пропаганды. Мы видим, что происходит в мире - не только в Украине, во многих странах. И поэтому такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже испытывают сегодня на себя влияние этой пропаганды, этих фейков, которые делают очень плохое дело", - заявил Андрей Ермак.

Что было ранее?

В августе 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.