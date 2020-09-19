Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Геннадий Кернес Беларусь война на Донбассе Досье

Ермак создаст центр по борьбе с информацией о "вагнеровцах"

10:00
Ермак создаст центр для борьбы с информацией о "вагнеровцах" - фото 1
Ермак создаст центр для борьбы с информацией о "вагнеровцах"

Глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал создание "центра противодействия пропаганде". Такая идея возникла после появления информации о сливе Командой Зе операции СБУ по поимке боевиков ЧВК Вагнера.

СБУ расследует утечку данных о вагнеровцах – заявление

Об этом политик рассказал в эфире шоу "Свобода слова".

По словам Ермака, информация о предательстве ОПУ вышла из России и была подхвачена рядом СМИ. Таким образом, - полагает соратник Зеленского, - они подыгрывают Кремлю.

"Поэтому сегодня очень важна идея создания в Украине центра противодействия пропаганды. Мы видим, что происходит в мире - не только в Украине, во многих странах. И поэтому такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже испытывают сегодня на себя влияние этой пропаганды, этих фейков, которые делают очень плохое дело", - заявил Андрей Ермак.

Что было ранее?

В августе 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина ЧВК Вагнера Андрей Ермак Офис Президента
Громадське
Другое на тему
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 - фото 1
МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине
11:19
Владимир Балух - фото 1
Нападавший на Владимира Балуха задержан полицией
Вчера, 19:56
Кабмин презентовал провальный бюджет Украины-2021 - фото 1
Почти рекордный дефицит, деньги силовикам и Офису президента: основные цифры бюджета-2021
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30