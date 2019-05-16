"Я хочу пожелать...": Марина Порошенко дала совет Зеленской

Марина Порошенко дала совет Зеленской

Первая леди Марина Порошенко посоветовала Елене Зеленской чаще прислушиваться к душе.

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Об этом она рассказала в интервью СМИ.

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - прим. ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - заявила Порошенко.

Стоит отметить, что Елена Зеленская неоднократно подвергалась резкой критике из-за своих постов в интернете. В 2014 г она будто бы поддерживала боевиков "ДНР", однако Команда Зе отвергла все обвинения.

Напомним, отец Владимира Зеленского высказал мнение о выборах президента и Петре Порошенко в частности. Спойлер: Зе-старший гаранта не жалует.

Александр Зеленский в обширном интервью СМИ заявил, что не очень хотел, чтобы его сын ввязывался в политику.

Но с другой стороны – говорит он - терпеть Порошенко просто уже нет сил. А далее дословно.