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Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали  - СМИ

20:20
Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали  - СМИ - фото 1
Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали  - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Игоря Коломойского в организации протестов против закона о продаже земли.

Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным источника, 13 ноября глава государства собрал депутатов фракции "Слуга народа" с целью убедить их голосовать за земельный закон.

Комментируя протесты под Радой, президент будто бы сказал, что их "разгоняет только один человек", а именно Игорь Коломойский.

Однако несмотря на "руку Валерьевича" , от протестующих Зеленский отворачиваться не стал и для успокоения масс предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

Отметим, что обвинения президента не беспочвенны. Одним из главных организаторов митинга является организация "Всеукраинская аграрная рада" (по рус. "ВАС" - прим. ред.), спонсируемая Игорем Коломойским.

Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали  - СМИ - фото 191192

ВАСовцы хоронят свинью, 13 ноября 2019 г.

Сам же олигарх своих взглядов явно не скрывает.

Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали  - СМИ - фото 191191

Напомним, что закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все.

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Игорь Коломойский земля Владимир Зеленский Партия Слуга народа Новости Украина
Экономическая правда
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