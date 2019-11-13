Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали - СМИ

Зеленский обвинил Коломойского в интригах. Раскрыты детали - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Игоря Коломойского в организации протестов против закона о продаже земли.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным источника, 13 ноября глава государства собрал депутатов фракции "Слуга народа" с целью убедить их голосовать за земельный закон.

Комментируя протесты под Радой, президент будто бы сказал, что их "разгоняет только один человек", а именно Игорь Коломойский.

Однако несмотря на "руку Валерьевича" , от протестующих Зеленский отворачиваться не стал и для успокоения масс предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

Отметим, что обвинения президента не беспочвенны. Одним из главных организаторов митинга является организация "Всеукраинская аграрная рада" (по рус. "ВАС" - прим. ред.), спонсируемая Игорем Коломойским.

ВАСовцы хоронят свинью, 13 ноября 2019 г.

Сам же олигарх своих взглядов явно не скрывает.