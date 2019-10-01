Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

Экс-нардеп пытался рейдернуть элитный офис на Банковой

Вчера, 21:40
Экс-нардеп пытался отжать офис в центре Киева - фото 1
Экс-нардеп пытался отжать офис в центре Киева

Во вторник, 1 октября, оперативники СБУ задержали действующего адвоката и его подельников, которые собирались захватить помещение в самом центре Киева. Злоумышленники собирались нелегально оформить право собственности на офис, который принадлежит Госуправлению делами.

По данным "Украинской правды", лидером группировки оказался бывший народный депутат "Нашей Украины" в Раде четвертого и пятого созывов Антон Ружицкий.

Полиция показала эффектное видео задержание Алексея Белько (ВИДЕО)

Как утверждают оперативники СБУ, дельцы нашли промышляющего нелегальными схемами нотариуса, после чего по поддельным документам зарегистрировали помещение на себя. Ценник офиса составляет более пяти миллионов гривен.

- Один из злоумышленников, адвокат, был задержан, при попытке перепродажи захваченного объекта за 130 тысяч долларов. На данный момент помещение находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность, - заявили в спецслужбе.

Экс-нардеп пытался рейдернуть элитный офис на Банковой - фото 188819

В прокуратуре Киева заявили, что задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении преступлений, описанных в статьях "покушение на преступление" и "мошенничество".

Следственные действия продолжаются.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СБУ Киев задержание адвокат Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Не уставшие от войны считают "формулу Штайнмайера" капитуляцией - фото 1
Нет капитуляции: активисты стянулись к офису президента (ФОТО)
Вчера, 23:00
Отступление украинских войск от Петровского и Золотого начнется 7 октября - фото 1
Зеленский заявил о договоренности по разведению войск, а боевики начали ротацию
Вчера, 22:20
Зеленский согласен с "формулой Штайнмайера" - фото 1
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Вчера, 19:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
26 сентября, 22:45
Загрузка...