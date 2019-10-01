Экс-нардеп пытался рейдернуть элитный офис на Банковой

Экс-нардеп пытался отжать офис в центре Киева

Во вторник, 1 октября, оперативники СБУ задержали действующего адвоката и его подельников, которые собирались захватить помещение в самом центре Киева. Злоумышленники собирались нелегально оформить право собственности на офис, который принадлежит Госуправлению делами.

По данным "Украинской правды", лидером группировки оказался бывший народный депутат "Нашей Украины" в Раде четвертого и пятого созывов Антон Ружицкий.

Как утверждают оперативники СБУ, дельцы нашли промышляющего нелегальными схемами нотариуса, после чего по поддельным документам зарегистрировали помещение на себя. Ценник офиса составляет более пяти миллионов гривен.

- Один из злоумышленников, адвокат, был задержан, при попытке перепродажи захваченного объекта за 130 тысяч долларов. На данный момент помещение находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность, - заявили в спецслужбе.

В прокуратуре Киева заявили, что задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении преступлений, описанных в статьях "покушение на преступление" и "мошенничество".

Следственные действия продолжаются.