Полиция показала эффектное видео задержание Алексея Белько (ВИДЕО)

Алексея Белько задержали бойцы "Альфы"

В ночь на четверг, 19 сентября, копы выложили смонтированный видеоролик с развязкой трагедии "террориста" Алексея Белько, который накануне захватил мост Метро и угрожал его подорвать.

Судя по записи, намерений убивать людей у захватчика моста не было. По крайней мере, при виде спецназа он выбросил автомат, вылез и машины и сдался, не оказав никакого сопротивления.

Весьма странными выглядят и официальные заявления полиции по поводу требований, которые выдвигал Белько. Копы говорят о том, что ветеран войны лишь хотел пообщаться со своей девушкой, хотя зачем для этого ехать на "акцию" на машине с украинским флагом, не ясно. Впрочем, логики здесь искать не стоит.

42-летнему крымчанину грозит пожизненное за его выходку. Задержали Белько бойцы "Альфы", которые окружили стрелка и были в любой момент готовы его нейтрализовать.

Поступки "террориста" при виде спецназа выглядят абсолютно адекватными. Он показал, что не представляет никакой угрозы, а затем лег лицом в асфальт.

СБУшники затянули на его руках стяжки, подняли и увели с места ЧП.

Смотрите видео задержания Алексея Белько онлайн:

По факту преступления открыто уголовное дело по статье "Подготовка к теракту". Если вину злоумышленника докажут в суде, ему может грозить пожизненное. При этом не исключен и вариант отправления ветерана в психологическую клинику для лечения.

Как известно, за шесть лет войны в стране, де-факто, так и не начала свою работу серьезная программа реабилитации участников боевых действий.