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Экс-глава Нацгвардии выйдет под залог в почти 5 миллионов

14:00
Аллеров пока еще под стражей, но это ненадолго - фото 1
Аллеров пока еще под стражей, но это ненадолго

Никаких проблем с оплатой огромных по меркам среднестатистического украинца средств у Юрия Аллерова не возникло. Правда, кто именно внес за него залог, неизвестно. Вполне может быть, что сумму закинули его влиятельные и небедные знакомые.

Не смотря на то, что деньги уже переведены на нужные счета, сам обвиняемый в махинациях пока еще находится под стражей.

Дочь Аллерова живет в Москве и владеет российским паспортом

По словам адвоката Аллерова Игоря Мороза, отпускать задержанного никто не торопится, поскольку сумму залога внесли в пятницу после 18:00, то есть по окончанию рабочего дня. Так что под охраной экс-глава Нацгвардии пробудет как минимум до понедельника.

Как известно, недавно уволенному с поста главы НГУ Юрию Аллерову инкриминируют причастность к растрате 81 миллиона гривен при закупке жилья для бойцов.

Сегодня же состоялось заседание по избранию для него меры пресечения. Судьи решили посадить генерала под стражу и назначить залог в размере 4 миллионов гривен.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако уже через какое-то время НГУ внезапно отказалась от жилья в обмен на 65 квартир у метро "Бориспольская". А разница в 81 миллион гривен, судя по всему, ушла в карманы чиновников.

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Юрий Аллеров Нацгвардия СИЗО адвокат Новости Украина
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