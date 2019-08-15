"Убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили – ФОТО

"Убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили – ФОТО

Полиция одной из стран ЕС задержала Алексея Левина - подозреваемого в убийстве Гандзюк. Однако тот заявил о своей невиновности и был отпущен на свободу.

Об этом сообщает интернет-пользователь Алексей Мурашкин.

"Алексей Левин после задержания, заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца. Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа... полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Екатерину он не имеет", - написал Мурашкин в Facebook.

Отметим, что в эти же дни глава ГПУ Юрий Луценко обвинил СБУ в сокрытии материалов по делу Гандзюк.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - сказал Луценко.

Однако СБУ с ним не согласна.

"Утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - заявили правоохранители.

Напомним, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом того же года на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

6 июня 2019 г. Фемида наконец-то вынесла вердикт по делу: фигуранты преступления получили смехотворный срок от 3 до 6 лет (!) лишения свободы.