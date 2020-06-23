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Ехал по льготам поступать в украинские ВУЗы: СБУ упаковала 20-летнего террориста из "ДНР"

15:00
В первый день работы КПВВ контрразведчики задержали молодого террориста - фото 1
В первый день работы КПВВ контрразведчики задержали молодого террориста

Во вторник, 23 июня, контрразведчики украинской спецслужбы упаковали юного боевика созданной Путиным недореспублики, который приехал на свободную от оккупантов территорию с полным пакетом документов.

Об идиоте-террористе, который вполне может претендовать на получение премии Дарвина, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, российский наемник Сергей Любецкий пытался пройти через один из пунктов пропуска на Донбассе. При себе у него оказались все необходимые документы, свидетельствующие о его участии в войне против Украины.

Ехал по льготам поступать в украинские ВУЗы: СБУ упаковала 20-летнего террориста из 'ДНР' - фото 201817

Для чего террорист взял их с собой, неизвестно.

Ехал по льготам поступать в украинские ВУЗы: СБУ упаковала 20-летнего террориста из 'ДНР' - фото 201816

Как написал работник СМИ, вполне может быть, что любитель Путина поехал в свободные города для поступления в украинские ВУЗы, желая для этого воспользоваться льготами и отменой независимого тестирования для жителей ОРДиЛО.

Ехал по льготам поступать в украинские ВУЗы: СБУ упаковала 20-летнего террориста из 'ДНР' - фото 201818

"Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда, - отметил Бутусов. - В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украине 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ.Не иначе как поступать собрался - может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, на время он убежищем обеспечен. Очередная «жертва» российской пропаганды - и никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей "Л/ДНР" ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военный и ветеранский непонятно зачем взял. Ну, придется отвечать по закону".

Ехал по льготам поступать в украинские ВУЗы: СБУ упаковала 20-летнего террориста из 'ДНР' - фото 201819

По факту участия юного боевика в войне на стороне русских открыто уголовное дело. Самого же террориста, вполне может быть, обменяют на кого-либо из находящихся в застенках тюрем Донецка украинцев.

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