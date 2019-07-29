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Князев уволил Глуховеря. Этого требовал Зеленский

14:30
Князев уволил скандального генерала. Того невзлюбил Зеленский - фото 1
Князев уволил скандального генерала. Того невзлюбил Зеленский

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил скандального генерала Виталия Глуховеря. Ранее этой меры потребовал Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает пресс-служба НП.

"Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева после согласования с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, Виталий Глуховеря освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - сказано в сообщении.

Князев уволил Глуховеря. Этого требовал Зеленский - фото 185080

Отметим, что на днях в сети появилось компрометирующее видео на Глуховеря. Год назад полиция остановила его авто за нарушение ПДД, Как результат, был вызван КОРД, который в свою очередь задержал уже самих полицейских. Это ЧП сильно разозлило президента Владимира Зеленского. Больше об этом читайте здесь.

Сам Виталий Глуховеря попытался оправдаться за инцидент. Видать, это у него не очень получилось.

Напомним, в начале июля Владимир Зеленский жестко унизил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Тот обиделся и пообещал подать в суд, чтобы потом передумать. Но теперь он снова передумал и "решился" все же обратиться к Фемиде.

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Арсен Аваков Сергей Князев Национальная полиция Днепропетровская область Новости Украина
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