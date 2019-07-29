Князев уволил Глуховеря. Этого требовал Зеленский

Князев уволил скандального генерала. Того невзлюбил Зеленский

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил скандального генерала Виталия Глуховеря. Ранее этой меры потребовал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба НП.

"Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева после согласования с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, Виталий Глуховеря освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - сказано в сообщении.

Отметим, что на днях в сети появилось компрометирующее видео на Глуховеря. Год назад полиция остановила его авто за нарушение ПДД, Как результат, был вызван КОРД, который в свою очередь задержал уже самих полицейских. Это ЧП сильно разозлило президента Владимира Зеленского. Больше об этом читайте здесь.

Сам Виталий Глуховеря попытался оправдаться за инцидент. Видать, это у него не очень получилось.

Напомним, в начале июля Владимир Зеленский жестко унизил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Тот обиделся и пообещал подать в суд, чтобы потом передумать. Но теперь он снова передумал и "решился" все же обратиться к Фемиде.