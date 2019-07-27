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"Бегите!" Зеленский жестко "умыл" топ-полицейского

18:00
"Бегите!" Зелененький жестко «умыл» топ-полицейского - фото 1
"Бегите!" Зелененький жестко «умыл» топ-полицейского

Год назад полиция остановила генерала НП Виталия Глуховеря. Тот не "растерялся" и вызвал КОРД, который в свою очередь задержал уже самих полицейских. Лишь сейчас видео попало в сеть. Позже с ним ознакомился Зеленский и сделал соответствующие выводы.

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Свою реакцию он написал Facebook.

"Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись. Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности (главы ГУ НП Днепропетровской области – прим. ред) , а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - сказал Зеленский.

И тут же добавил следующее:

"Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним... Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно", - сказал президент.

'Бегите!' Зеленский жестко 'умыл' топ-полицейского - фото 185010

Напомним, "разбойник" из Беркута "засудит" Зеленского

"Разбойник" из Беркута "засудит" Зеленского
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Зеленский КОРД полиция увольнение Новости Украина
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