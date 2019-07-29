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"Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ

10:30
"Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ - фото 1
"Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ

Намедни Владимир Зеленский узнал о скандале с главой НП Днепропетровщины Виталия Глуховеря. И потребовал его уволить. Тот записал ответ в Facebook.

"Бандитский город!": Зеленский жестко "умыл" главу Николаевщины - ВИДЕО

"Я готов предоставить любую информацию для проведения обьективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о разрешении конфликта. Сейчас предоставлю показания и объяснения по этому делу следователям", - написал полицейский.

'Я готов….' Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ - фото 185051
Отметим, что на днях в сети появилось компрометирующее видео на Глуховеря. Год назад полиция остановила его авто за нарушение ПДД, Как результат, был вызван КОРД, который в свою очередь задержал уже самих полицейских. Больше об этом читайте здесь.
'Я готов….' Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ - фото 185053
Виталий Глуховеря
Напомним, в начале июля Владимир Зеленский жестко унизил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Тот обиделся и пообещал подать в суд, чтобы потом передумать. Но теперь он снова передумал и "решился" все же обратиться к Фемиде.
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Днепропетровская область полиция Владимир Зеленский Новости Украина
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