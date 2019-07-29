"Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ

"Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ

Намедни Владимир Зеленский узнал о скандале с главой НП Днепропетровщины Виталия Глуховеря. И потребовал его уволить. Тот записал ответ в Facebook.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения обьективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о разрешении конфликта. Сейчас предоставлю показания и объяснения по этому делу следователям", - написал полицейский.

Отметим, что на днях в сети появилось компрометирующее видео на Глуховеря. Год назад полиция остановила его авто за нарушение ПДД, Как результат, был вызван КОРД, который в свою очередь задержал уже самих полицейских. Больше об этом читайте здесь.

Виталий Глуховеря