Холодная кровь: Почему Жан Рено грустит в Карпатах

Жан Рено расширяет свою кино-географию / Кадр из фильма

1 октября состоялась премьера трейлера фильма Холодная кровь, где Жан Рено пытается встать на путь исправления в Украинских Карпатах.

Премьер фильма "Холодная кровь" - уже 17 октября 2019, а потому неплохо бы подготовиться к премьере украинского фильма с Жаном Рено.

Фильм снимался в Карпатах и прославленный француз с испанскими корнями сыграл в фильме главную роль. Правда, в фильме Карпаты - это на самом деле - Канада, однако в кино такое - обычное дело. Тем более, что в Украине снимать оказалось куда дешевле (и это даже еще без закона про кэш-рибейт), но и померзнуть съемочной группе довлелось изрядно (нет никакой гарантии, что в Канаде было бы теплее). Съемки в Карпатах длились две недели и это конвертируется примерно в 30 минут экранного времени.

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Сюжет немного повторяют фабулу главного фильма Жана Рено - "Леон", только теперь актер играет киллера на пенсии по имени Генри, который решает уединиться в горхах, доживая свой век. Однако планам главного героя сбыться было не суждено - однажды рядом с домиком на берегу живописного горного озера (вы узнаете в нем Синевир) происходит несчастный случай - девушка разбивается на мотосанях. И киллер, для которого убить человека было обычным делом, впервые спасает чью-то жизнь.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг – и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень – наемный убийца Генри – такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекла прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой. Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! Так, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат – просто прекрасна! Все украинцы, с кем мы общались во время съемок, очень тепло к нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди очень открыты", – делится своими впечатлениями Жан Рено. Остается пожелать, что и зрители оценят работу Жана Рено по достоинству.

Холодная кровь 2019 - смотрите онлайн трейлер боевика с Жаном Рено:

Режиссером картины выступил Фредерик Петижан. На широких экранах зрители смогут увидеть ленту уже 17 октября 2019.

Кроме Карпат съемки картины проходили в США (Нью-Йорк) и Канаде. Мировой прокатчик - компания UNIVERSAL, на территории Украины - MMD UA. Фильм имеет статус международного - это совместное производство Украины, Франции и Бельгии. При общем бюджете в 74 млн гривен Украина выделила 21,5 грн.

Фильм уже вышел во Франции и не вызвал ажиотажа ни у зрителей (сборы 900 тысяч долларов) - у критиков. Большинство из них отметили усталость главного героя и вторичность сюжета, зато хвалили оператора и пейзажи. А это значит, что Украина не подвела - просто, нужно стараться лучше. Возможно, это получится у Тома Круза, который посетил Украину в сентябре 2019 с намерением снять здесь свой фильм.

Отметим, что за 2018-2019 Жан Рено снялся сразу в двух украинских фильмах. Первый - собственно, "Холодная кровь", второй - "Полина и тайна киностудии". О последнем, наверное, он хотел бы не вспоминать, потому что лента вышла ужасной.