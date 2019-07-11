Поедешь в Ростов: Омелян ярко потроллил Зеленского – ФОТО

«Жена у вас красивая»: Омелян ярко потроллил Зеленского – ФОТО

В четверг, 11 июля, Владимир Зеленский пообещал Владимиру Оменяну люстрацию за плохие дороги. Тот обиделся и записал ответ в Facebook.

"Вы сами-то что-то пытались сделать? Почти два месяца уже прошло ...Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видения, команды, желания, времени?", - отметил чиновник.

И попытался предсказать будущее президента.

"Ну, протянете Вы на хайпе, "слышишь, ты", "черт, лушпарик" еще месяц-другой.А дальше люди заглянут в холодильник и спросят: "а что, кроме Сватов и Квартала 95 по телевидению, нас кормить не будут?". И поедете Вы в Ростов, вести смихопанораму на региональном телевидении", - отметил Омелян, добавив еще пару строк о семье гаранта.

"Кстати, жена у Вас красивая.И дети замечательные.Дай им Бог здоровья!", - подытожил министр.

И выложил это фото с намеком.

Отметим, что конфликт между Омеляном и Зеленским уже возникал. Больше узнаете здесь.