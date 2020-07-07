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Ради нового видосика с велосипедом Дубинский создал огромную пробку в Киеве (ВИДЕО)

Вчера, 13:20
Дубинский спровоцировал заторы ради своего предвыборного ролика - фото 1
Дубинский спровоцировал заторы ради своего предвыборного ролика

Пытаясь понизить рейтинг действующего мэра, зашкваренный "слуга народа" Александр Дубинский создает все новые неудобства для жителей города. И пытается предстать перед народом "обычным украинцем".

На этот раз ватоголовый и подконтрольный Коломойскому парламентарий решил снимать видео свою покатушку на велоспеде со столичных Позняков до улицы Пушкинской.

Для пиара: Дубинский минуту покатался на велосипеде и тут же укатил на Мерсе – ВИДЕО

Стартовали съемки очередной предвыборной агитации Дубинского на Южном мосту, который и без выходок позволяющих себе все нардепов, постоянно стоит в пробках. Правда, людям нардеп покажет, как ехал аж от проспекта Григоренко - там он отснял пару кадров короткой поездки, после чего на машине укатил на мост.

"Гелик" "слуги народа", считающийся во всем мире ника не элитной машиной, а транспортом для телохранителей, припарковался прямо посреди проезжей части, спровоцировав огромный затор. При этом Дубинский, создавая кучу неудобств автомобилистам, демонстративно пересел на недешевый велосипед и начал медленно ехать. За ним на том же неспеша катили на Mercedes-Benz G Class представители съемочной группы.

Ради нового видосика с велосипедом Дубинский создал огромную пробку в Киеве (ВИДЕО) - фото 202384

Напомним, на днях Дубинский показательно проехал 10 метров на велосипеде возле станции метро "Площадь Льва Толстого", после чего укатил на своем "Гелике".

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Александр Дубинский Зашквары Партия Слуга народа депутаты Новости
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