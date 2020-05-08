Нардеп Дубинский оформлял гражданство Румынии

Почти румын / УП

Журналисты Слідство-Інфо установили, что народный депутат Александр Дубинский находится в процессе получения румынского паспорта.

Журналисты установили, что более двух лет назад Александр Дубинский решил сделать себе паспорт страны Евросоюза и в декабре подал документы на получение румынского гражданства, вдруг осознав, что имеет румынские корни.

В своему заявлению тогда журналист Дубинский присовокупил копии своих украинских документов, а Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Румынские приключения Дубинского

По данным источника расследователей, Дубинский связался с фирмой-посредником в Черновцах, где ему и "нашли нужных родственников". Также журналисты нашли румынского адвоката, который занимался вопросами Дубинского.

"Сейчас нам неизвестно, завершил народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский в комментарии «Слідству-Інфо» заверил, что не получал румынского гражданства. «У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского», - сказал он. А информацию о подаче документов на паспорт другой страны, которую ему озвучили журналисты, проигнорировал, завершив разговор эмоциональными выпадами в адрес редакции", - говорят авторы расследования.

Позднее Дубинский еще раз прокомментировал расследование, заявив, что он - граф Дракула, а также, что у него некрасивая фотография на документы.

Руминский секрет Дубинского - смотреть расследование онлайн:

Напомним, что двойное гражданство в Украине запрещено, хотя процедура толком и не урегулирована. Этим казусом пользуются десятки тысяч украинцев. Тем не менее, факт второго гражданства может быть поводом для сложения полномочий нардепа. Но сначала его нужно доказать.

Ну, а специально для гражданина Дубинского напоминаем, что бывает на румынской границе с излишне хитрыми мужчинами: