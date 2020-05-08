Дубинский настучал Авакову на журналистку - теперь ее вызывают на допрос

Дубинский зашкваривается / ZIK

Бывший журналист на побегушках у Коломойского, а ныне нардеп с теми же функциями Александр Дубинский продолжил уверенно пробивать дно.

Александр Дубинский нажаловался в полицию на журналистов “Слідство.Інфо”, которых он публично называет не иначе, как "Рогули из непонятной организации Слидство инфо”.

Причиной стукачества стал информационный запрос от расследователей, который они имели полное право подать, а нардеп, согласно закона, обязан был ответить, но не ответил, а вместо этого побежал жаловаться Авакову и ко.

Про возмутительный эпизод давления на прессу написала у себя на странице в фейсбуке главред издания Анна Бабинец.

“У министра Авакова расследовали все резонансные преступления и добрались до журналистов-расследователей. Сегодня получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. За то, что в декабре написала запрос народного депутата Дубинский о его связи с Джулиани. Тогда нардеп не ответил, а испугался и пошел к Авакову. И дело пошло - в Главное следственное управление. Интересно, что вызывает меня следственная Ильмира Чередник. Еще пару месяцев назад она звонила мне как следователь по убийству Павла Шеремета. Она работает с особо важными делами. Именно такими как запрос нардепа”, - написала журналистка.

Таким образом, Дубинский и Аваков создали опасный прецедент, который позволяет властям давить и запугивать журналистов, ведь далеко не каждый сможет позволить себе оплачивать услуги адвоката, более того - вызов на допрос вполне может рубить желание “копать” дальше.

Отметим, что обычно красноречивый Дубинский, пишущий буквально про все, никак не комментировал свой трусливый зашквар и сидит тише воды, ниже травы.