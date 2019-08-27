ДТП с тещей: Притула пообещал помочь, но что-то пошло не так

ДТП с тещей: Притула пообещал помочь, но что-то пошло не так

Намедни теща шоумена Сергея Притулы совершила наезд на мать с ребенком. Звездный родственник горе-водителя пообещал предпринять меры. Но что-то не сложилось.

Как мы писали ранее, Притула оправдался в сети за поступок Лилии Сопельник (тещи – прим. ред.) и пообещал предоставить помощь.

Но до нее так и не дошло. Как сообщают источники, никто из семьи Сопельник даже не поинтересовался состоянием пострадавших.

Кроме того, виновницу ДТП будто бы уже пытаются оправдать.

"Сейчас среди соседей ее родственники распространяют информацию, что ногу схватила судорога, и она не могла ее убрать с педали газа", — рассказал сосед виновницы ДТП Шамиль Алибасов.

Следствие также заняло в этом деле неоднозначную позицию: следователь так и не оповестил стороны о вручении подозрения и избрания меры пресечения для Лилии Сопельник.

Напомним, 22 августа в Киеве 59-летняя теща Притулы Лилия Сопельник попыталась припарковаться, но перепутала педали и проехалась по идущим сзади пешеходам. В результате ЧП пострадала мать с 9-летним сыном.

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