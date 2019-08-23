Теща Притулы перепутала педали и проехалась по женщине с ребенком (ВИДЕО)

Родственница Притулы и Хомутынника снесла мать с ребенком на своей CX7

Вечером в четверг, 22 августа, на Днепровской набережной в Киеве произошло ужасное ДТП с участием кроссовера и местной жительницы с девятилетним сынишкой. 59-летняя Лилия Сопельник пыталась припарковаться, но перепутала педали и проехалась по идущим сзади пешеходам.

Скорость тяжеленной "Мазды" была немаленькой, а теща известного шоумена и начинающего политика, а также зашкваренного экс-нардепа Виталия Хомутынника, судя по всему, начисто растерялась.

В общем, тормозить машину она не стала, и буквально снесла проходящую сзади авто маму с маленьким сыном.

После наезда пострадавшие оказались под машиной. Чтобы достать их, свидетелям пришлось поднимать несколькотонный кроссовер.

Первые секунды после ДТП - виновница инцидента стоит справа, обхватив голову руками

Медики "скорой" госпитализировали травмированных в тяжелом состоянии.

Ребенок получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Мать в аварии получила сотрясение головного мозга и прелом костей таза.

Как утверждают полицейские, стражи порядка задержали родственницу шоумена и политика сегодня. Ей грозит до восьми лет тюрьмы за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Примечательно, что этот пункт кодекса не предусматривает закрытие производства по примирению сторон.

Впрочем, скорее всего тещу Хомутынника не будут пытаться посадить в СИЗО, да и с уголовной ответственностью влиятельный политик сможет зарешать.

Смотрите видео жуткого ДТП в Киеве с участием тещи Притулы и Хомутынника онлайн: