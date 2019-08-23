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Теща Притулы перепутала педали и проехалась по женщине с ребенком (ВИДЕО)

13:00
Родственница Притулы и Хомутынника снесла мать с ребенком на своей CX7 - фото 1
Родственница Притулы и Хомутынника снесла мать с ребенком на своей CX7

Вечером в четверг, 22 августа, на Днепровской набережной в Киеве произошло ужасное ДТП с участием кроссовера и местной жительницы с девятилетним сынишкой. 59-летняя Лилия Сопельник пыталась припарковаться, но перепутала педали и проехалась по идущим сзади пешеходам.

Скорость тяжеленной "Мазды" была немаленькой, а теща известного шоумена и начинающего политика, а также зашкваренного экс-нардепа Виталия Хомутынника, судя по всему, начисто растерялась.

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В общем, тормозить машину она не стала, и буквально снесла проходящую сзади авто маму с маленьким сыном.

После наезда пострадавшие оказались под машиной. Чтобы достать их, свидетелям пришлось поднимать несколькотонный кроссовер.

Теща Притулы перепутала педали и проехалась по женщине с ребенком (ВИДЕО) - фото 186439

Первые секунды после ДТП - виновница инцидента стоит справа, обхватив голову руками

Медики "скорой" госпитализировали травмированных в тяжелом состоянии.

Ребенок получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Мать в аварии получила сотрясение головного мозга и прелом костей таза.

Как утверждают полицейские, стражи порядка задержали родственницу шоумена и политика сегодня. Ей грозит до восьми лет тюрьмы за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Примечательно, что этот пункт кодекса не предусматривает закрытие производства по примирению сторон.

Теща Притулы перепутала педали и проехалась по женщине с ребенком (ВИДЕО) - фото 186433

Впрочем, скорее всего тещу Хомутынника не будут пытаться посадить в СИЗО, да и с уголовной ответственностью влиятельный политик сможет зарешать.

Смотрите видео жуткого ДТП в Киеве с участием тещи Притулы и Хомутынника онлайн:

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полиция Киев уголовное дело Сергей Притула Виталий Хомутынник Новости
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