"Мне жаль": Притула отреагировал на ДТП тещи

"Мне жаль": Притула отреагировал на ДТП тещи

Украинский шоумен Сергей Притула впервые отреагировал на ДТП со своей тещей и пообещал урегулировать этот вопрос.

Об этом он написал в Facebook.

"Лично я, как мужчина своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь", - заявил шоумен.

И выразил сожаление пострадавшим.

"Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме вышеупомянутых инициатив", - отметил Притула.

Отметим, что большинство комментаторов поддержали шоумена и пожелали его родным сил и терпения.