"Мне жаль": Притула отреагировал на ДТП тещи
"Мне жаль": Притула отреагировал на ДТП тещи
Украинский шоумен Сергей Притула впервые отреагировал на ДТП со своей тещей и пообещал урегулировать этот вопрос.
Об этом он написал в Facebook.
"Лично я, как мужчина своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь", - заявил шоумен.
И выразил сожаление пострадавшим.
"Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме вышеупомянутых инициатив", - отметил Притула.
Отметим, что большинство комментаторов поддержали шоумена и пожелали его родным сил и терпения.
Напомним, 22 августа в Киеве 59-летняя теща Притулы Лилия Сопельник попыталась припарковаться, но перепутала педали и проехалась по идущим сзади пешеходам. В результате ЧП пострадала мать с 9-летним сыном.
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