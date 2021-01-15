Достичь совершенства вместе с Vsë Gladko

высот в карьере и личной жизни. Даже если вам от природы досталась красивая и гладкая кожа, идеальная фигура и густые волосы, они требуют постоянного ухода.

Студия красоты и здоровья «Vsë Gladko» предлагает своим клиентам, как традиционные процедуры, так и передовые технологии, направленные на омоложение и оздоровление организма, а также на преодоление различных проблем. Вместе с нами достичь совершенства – это так просто!

Удаление сосудистых звездочек на лице

Многие люди страдают от эстетических дефектов, которые связаны с появлением на коже сосудистых рисунков. Сосудистые звездочки – это косметические дефекты, которые образуются из тонких капилляров и просвечиваются под кожей.

Сегодня уже есть возможность лечения и укрепления сосудов, но наиболее действенным методом решения проблемы является лазерное удаление сосудов. В основе методики - способность тканей человека поглощать световые волны определенной длины. При воздействии лазера гемоглобин поглощает свет, как результат - происходит коагуляция и склеивание сосудистых стенок. И уже через некоторое время пораженные сосуды вовсе исчезают.

Красивые пышные губы – мечта многих женщин

Контурная пластика, популярность которой постоянно растет во всем мире, творит чудеса. Для того, чтобы омолодить лицо и сделать его черты более выразительными, иногда достаточно всего 1 сеанса.

Контурная пластика губ в Киеве – процедура наиболее востребованная. И это вполне логично, ведь пухлые губки придают лицу выразительность, притягивать восторженные взгляды. Контурная пластика губ позволяет придать дополнительный объем, улучшить внешность, скорректировать форму и даже убрать асимметрию.