Донбасс восстановят: гарант назвал сумму

Донбасс восстановят: Зеленский назвал сумму

Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимую сумму для восстановления Донбасса. Спойлер: нужны немалые деньги.

По словам президента, Донбассу необходимы 10 млрд евро. Часть денег, полагает гарант, можно собрать с помощью инвесторов.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - заявил гарант.

Отметим, что "донбасская" повестка является одной из самых основных во внутренней политике Зеленского. Намедни он заявил о разведении сил ВСУ и боевиков. Однако террористы тут же открыли огонь.

Как результат, пострадал экипаж медиков: 2 человека погибли и один получил ранения.

Несмотря на это, на президент не отказался от идеи "минских" переговоров и нормандского формата.