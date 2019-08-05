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Донбасс вернут не с помощью закона – Разумков

Вчера, 21:30
Донбасс вернут не с помощью закона – Разумков - фото 1
Донбасс вернут не с помощью закона – Разумков

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков рассказал о перспективах возвращения Донбасса Украине. Спойлер: закон тут не поможет.

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Об этом политик сообщил РосСМИ.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - заявил Разумков.

И добавил следующее:

"Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории".

Отметим, что ключевым словом в тираде Разумкова является "дипломатия". Именно переговорным путем у Зеленского надеются решить донбасский вопрос.

Неопределенностью позиции гаранта пользуется олигарх Виктор Медведчук, регулярно летающий в Москву и ведущий переговоры с ее марионетками.

В преддверии выборов "оппозиционеры" пытались сформировать в сознании своего электората образ Зеленского, как "опорошенчившегося" политика. Является ли он и вправду таким – покажет ближайшее время. В любом случае, "перемирие" не поможет решить донбасский кризис. Увы, но боевики как нарушали, так и будуть нарушать любые договоренности.

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война на Донбассе Дмитрий Разумков АТО ДНР Новости Украина
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