Должен 9 с лишним миллиарда: судьи огорчили Коломойского по делу кредитов для Привата

Коломойскому вернули статус должника 9,2 миллиарда гривен

Судьи Киевского апелляционного суда проявили серьезную смелость, отказавшись согласиться с требованиями олигарха признать его личные обязательства по возмещению кредитов НБУ для ПриватБанка.

После того, как Игорь Коломойский через суды низшей инстанции добился того, что его поручительства перестали существовать юридически, юристы ПриватБанка пошли в апелляцию.

В итоге служители Фемиды хоть и не полностью согласились с тем, что бравший под честное слово миллиарды олигарх все же должен вернуть деньги, но хотя бы приняли промежуточное решение.

В итоге производство о разрыве личных поручительств Коломойского перед НБУ на 9,2 миллиарда гривен было прекращено до окончательного решения судебной тяжбы по национализации финансового учреждения.

Разорвать же поручительство Коломойскому удалось в ночь перед вторым туром президентских выборов благодаря услугам работников Печерского райсуда столицы.

Само же дело о национализации банка Кабмин и Нацбанк оспаривают в Шестом административном апелляционном суде после того, как Окружной админсуд также перед решающим туром выборов принал переход ПриватБанка из частной собственности в государственную недействительным.

Напомним, в 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывших владельцев в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена.