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Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО

17:30
Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО - фото 1
Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО

Жюри UA: Суспільне определило конкурсантку для участия в детском песенном конкурсе "Евровидиение-2019". Неужели это дочь Евгения Кошевого? Как оказалось нет.

Кошевой жестко отстебет Зеленского. Но есть одно "но"

Определение победителя среди 10 финалистов проходило по результатам оценки оргкомитета национального отбора. Победительницей отбора стала София Иванько с песней "Коли здається". Что о ней известно?

А известно о ней то, что она училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения. В 2019 году девочка приняла участие в вокальном талант-шоу "Голос. Дети " на канале "1 + 1", где попала в команду Джамалы. Сможет ли она победить? Мы увидим это уже очень скоро: песенный конкурс состоится 24 ноября в Гливице (Польша).

Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО - фото 186193

Напомним, что дочь кварталовца Кошевого Варвара была одной из финалисток отбора. Определенный опыт выступлений у нее уже имеется, однако почему-то ей не удалось должным образом впечатлить жюри.

Напомним, "Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО.

 

 

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Евровидение-2019 Евгений Кошевой Шоубиз Звезды
Суспільне
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