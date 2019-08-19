Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО

Дочь Кошевого едет на Евровидение? Известен ответ - ВИДЕО

Жюри UA: Суспільне определило конкурсантку для участия в детском песенном конкурсе "Евровидиение-2019". Неужели это дочь Евгения Кошевого? Как оказалось нет.

Определение победителя среди 10 финалистов проходило по результатам оценки оргкомитета национального отбора. Победительницей отбора стала София Иванько с песней "Коли здається". Что о ней известно?

А известно о ней то, что она училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения. В 2019 году девочка приняла участие в вокальном талант-шоу "Голос. Дети " на канале "1 + 1", где попала в команду Джамалы. Сможет ли она победить? Мы увидим это уже очень скоро: песенный конкурс состоится 24 ноября в Гливице (Польша).

Напомним, что дочь кварталовца Кошевого Варвара была одной из финалисток отбора. Определенный опыт выступлений у нее уже имеется, однако почему-то ей не удалось должным образом впечатлить жюри.

Напомним, "Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО.