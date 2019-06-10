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Кошевой жестко отстебет Зеленского. Но есть одно "но"

09:37
Кошевой жестко обстебет Зеленского - фото 1
Кошевой жестко обстебет Зеленского

Евгений Кошевой пообещал и дальше высмеивать любую власть. Даже если это будет Владимир Зеленский.

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Об этом шоумен рассказал СМИ.

"Мы готовы (шутить о Президенте Владимире Зеленском- прим ред.). И он не против", - заявил комик.

Однако добавил, что гарант подвергнется высмеиванию лишь в одном случае.

"Если проштрафишься - терпи", - сказал шоумен.

Напоследок, комментируя принципы шоу, Кошевой подчеркнул, что ...

"Мы не можем потерять свою фишку. Мы не можем лизать...".

Отметим, что новый выпуск "Вечернего квартала" выйдет в августе этого года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил тряхнуть недавней стариной и посетить Лигу Смеха.

Также мы писали, что впервые в истории шоу "Вечерний квартал" прошло без участия Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет.....

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