Кошевой жестко отстебет Зеленского. Но есть одно "но"
Евгений Кошевой пообещал и дальше высмеивать любую власть. Даже если это будет Владимир Зеленский.
Об этом шоумен рассказал СМИ.
"Мы готовы (шутить о Президенте Владимире Зеленском- прим ред.). И он не против", - заявил комик.
Однако добавил, что гарант подвергнется высмеиванию лишь в одном случае.
"Если проштрафишься - терпи", - сказал шоумен.
Напоследок, комментируя принципы шоу, Кошевой подчеркнул, что ...
"Мы не можем потерять свою фишку. Мы не можем лизать...".
Отметим, что новый выпуск "Вечернего квартала" выйдет в августе этого года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил тряхнуть недавней стариной и посетить Лигу Смеха.
Также мы писали, что впервые в истории шоу "Вечерний квартал" прошло без участия Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет.....