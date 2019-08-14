Кошевой выдвинул свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО

Кошевой отправил свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО

Дочь Евгения Кошевого примет участие в конкурсном отборе на участие в детском "Евровидении-2019".

Об этом сообщает "Суспільне".

Юная певица Варвара Кошевая выступит на отборе с песней "Диво в розмаїтті". А вот пройдет ли она – другой вопрос. Талант девочки вы можете оценить и сами, посмотрев это видео.

Отметим, что и сам отбор уже не за горами: молодое дарование изберут певицы Alyosha и TanyaSha, композитор Adam и член правления Общественного вещания Александра Кольцова.

Варвара Кошевая

Песенный конкурс состоится 24 ноября в Гливице (Польша).

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