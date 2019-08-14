Кошевой выдвинул свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО
Кошевой отправил свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО
Дочь Евгения Кошевого примет участие в конкурсном отборе на участие в детском "Евровидении-2019".
Об этом сообщает "Суспільне".
Юная певица Варвара Кошевая выступит на отборе с песней "Диво в розмаїтті". А вот пройдет ли она – другой вопрос. Талант девочки вы можете оценить и сами, посмотрев это видео.
Отметим, что и сам отбор уже не за горами: молодое дарование изберут певицы Alyosha и TanyaSha, композитор Adam и член правления Общественного вещания Александра Кольцова.
Варвара Кошевая
Песенный конкурс состоится 24 ноября в Гливице (Польша).
Напомним, "Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО.
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