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Кошевой выдвинул свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО

11:40
Кошевой отправил свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО - фото 1
Кошевой отправил свою дочь на "Евровидение" - ВИДЕО

Дочь Евгения Кошевого примет участие в конкурсном отборе на участие в детском "Евровидении-2019".

Кошевой жестко отстебет Зеленского. Но есть одно "но"

Об этом сообщает "Суспільне".

Юная певица Варвара Кошевая выступит на отборе с песней "Диво в розмаїтті". А вот пройдет ли она – другой вопрос. Талант девочки вы можете оценить и сами, посмотрев это видео.

Отметим, что и сам отбор уже не за горами: молодое дарование изберут певицы Alyosha и TanyaSha, композитор Adam и член правления Общественного вещания Александра Кольцова.

Кошевой выдвинул свою дочь на 'Евровидение' - ВИДЕО - фото 185893

Варвара Кошевая

Песенный конкурс состоится 24 ноября в Гливице (Польша).

Напомним, "Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО.

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Евгений Кошевой Евровидение-2019 Шоубиз Звезды
Суспільне
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