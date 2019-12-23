Дочь депутата получила 200 тыс. из бюджета. На "лечение"

Дочь депутата получила 200 тыс. из бюджета На "лечение"

Запорожский горсовет выделил 229 тыс грн помощи дочери местного депутата Александра Гончара.

Об этом сообщает движение "Чесно".

По данным СМИ, дочь политика Дарья Колесник получила указанную сумму якобы для лечения. При этом общий размер депутатского фонда в 2019 г. составлял около 64 млн. грн. Движение "Чесно" отмечает, что упомянутые 229 тыс. грн являются одной из крупнейших сумм, отданных в качестве материальной помощи. Следовательно, можно сделать вывод, что "кто-то ее недополучил".

Однако на размере выплат скандальность этой истории не ограничивается. Как оказалось, в 2018 г. у отца девочки Александра Гончара были задекларированы более чем полумиллионный доход и машина Hyundai Getz стоимостью 119 тыс. грн.

Позже журналисты обратились за комментарием к самом народному избраннику. Тот попытался объяснить ситуацию.

"Деньги пошли на операцию тазобедренного сустава и колена. Я получил травму, поэтому понадобилась операция. Был в больнице. Дочь решила мне помочь. Ничего мне не сообщив, она пошла на прием к кому-то из депутатов и обратилась с просьбой о помощи. Это было ее личное решение. Коллеги помогли, спасибо им!", - отметил Гончар.

Напомним, беспринципный Дубинский написал этический кодекс для "слуг народа".