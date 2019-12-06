Стефанчук вернул деньги за аренду жилья, но тут же получил новую компенсацию

Стефанчук отдал 40, но получил 20

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, который решил провести своё проживание у тещи как «аренду жилья» и спалился, показательно вернул в бюджет 40 тысяч гривен. Правда, при этом попал в новый скандал.

Как свидетельствуют данные из аппарата Верховной Рады, один из лидеров "Слуги народа" снизошёл до кэшбека государству за полученные 40 тысяч гривен в качестве компенсации за аренду жилья в сентябре и октябре.

Только вот опубликованный на сайте ВР список нардепов, которым начислили деньги за проживание в Киеве в ноябре, говорит о том, что от компенсаций в целом Стефанчук не отказался. Среди 122 парламентариев значится и первый вице-спикер Рады, которому, судя по всему, очень нужна помощь государства на строительство дома.

К слову, самыми дорогими для парламента депутатами являются также представители "Слуги народа" - Елена Лис и Валерий Божик, которым за последние три месяца начислили максимально допустимые суммы в 60 тысяч гривен.

При этом нужно отметить, что Стефанчук оказался единственным народным депутатом, который вернул деньги, в которых он на самом деле не нуждается, в бюджет. Но сделал он это совсем не по собственному желанию. Скорее - из-за давления общества.

Отметим, что "типа, арендовать" - это любимая фишка представителей прошлой власти. Например, у тещи жил премьер-министр Гройсман, а генеральный прокурор Юрий Луценко "подживал" в имении у тестя. Также на тещу переводил стрелки секретарь СНБО - Александр Турчинов. За смешные деньги арендует элитный особняк под Киевом Олег Ляшко. Также в приймах проживает Юлия Тимошенко.

Команда президента Зеленского пришла к власти как раз на волне недовольства зажравшимися чиновниками, однако повторяет один-в-один их неблаговидные поступки.

Что касается Стефанчука, то он вполне мог бы отказаться от "халявных" денег (на самом деле - это наши с вами деньги, собранные в виде налогов) - в месяц он официально получает более 50 тысяч гривен, однако народный депутат решил ничем не отличаться от "папередників".