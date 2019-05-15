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Детективы НАБУ обвинили Аллерова в махинациях на десятки миллионов

15 мая, 12:00
Аллерова официально подозревают в совершении преступления - фото 1
Аллерова официально подозревают в совершении преступления

Бывшему командующего Национальной гвардией Украины официально зачитали текст подозрения в совершении преступления. Таким образом статус Юрия Аллерова в уголовном деле о махинациях с жильем для военнослужащих стал угрожать его свободе.

Сообщили о подозрении недавно уволенному генералу во вторник, 14 мая, а уже в ближайшее время Аллерова будут ожидать в суде для избрания ему меры пресечения.

НАБУ повязало экс-главу Нацгвардии

На чем будут настаивать обвинители, пока не ясно: с одной стороны, ему инкриминируют причастность к растрате 81 миллиона гривен, что тянет на особо крупный размер и содержание под стражей. С другой же, украинские стражи порядка традиционно при коррупционных преступлениях настаивают на возможности выхода под залог, а судьи либо назначают смехотворные тарифы на свободу, либо же вовсе отпускают под личные обязательства.

Впрочем, пока даже неизвестны ни время, ни дата суда.

По данным источников издания "Українські новини", бывший командующий Нацгвардией отказался от дачи показаний детективам НАБУ, из-за чего его допрос не состоялся.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако уже через какое-то время НГУ внезапно отказалась от жилья в обмен на 65 квартир у метро "Бориспольская". Правда, финансовая разница при сделке составила без малого 81 миллион гривен.

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Нацгвардия НАБУ суд уголовное дело задержание Новости Украина
Українські новини
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