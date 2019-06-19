Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО
В среду, 19 июня, от огнестрельного ранения погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Многие политики и общественные деятели уже начали выражать свои соболезнования.
Печальную весть сообщил Антон Геращенко.
Дальше последовали соболезнования. Свое слово уже сказали...
Нардеп Борислав Береза
Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович
Арсений Яценюк
Журналистка Соня Кошкина
Отметим, что многие интернет-пользователи не верят в случайность произошедшего. Так, Telegram-канал "Шаурма Зеленского" сообщает следующее:
"Обстоятельства смерти Дмитрия Тымчука являются очень странными и напоминают ему череду самоубийств 2004 и 2014 годов чиновников высокого ранга уходящих тогда властей, в причастности к которым подозревали Службу Безопасности Украины."
Плюс, говорится в материале, весьма сомнительно, что "подполковник воевавший в Ираке, Косово, Ливане и на Донбассе случайно застрелился по неосторожности"
Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, он застрелился во время чистки оружия.
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