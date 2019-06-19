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Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО

14:25
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 1
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО

В среду, 19 июня, от огнестрельного ранения погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Многие политики и общественные деятели уже начали выражать свои соболезнования.

Тымчук назвал организатора покушения на "министра" ДНР

Печальную весть сообщил Антон Геращенко.

Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 182941
Дальше последовали соболезнования. Свое слово уже сказали...
Нардеп Борислав Береза
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 182942
Глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 182943

Арсений Яценюк

Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 182944
Журналистка Соня Кошкина
Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО - фото 182945
Отметим, что многие интернет-пользователи не верят в случайность произошедшего. Так, Telegram-канал "Шаурма Зеленского" сообщает следующее:
"Обстоятельства смерти Дмитрия Тымчука являются очень странными и напоминают ему череду самоубийств 2004 и 2014 годов чиновников высокого ранга уходящих тогда властей, в причастности к которым подозревали Службу Безопасности Украины."
Плюс, говорится в материале, весьма сомнительно, что "подполковник воевавший в Ираке, Косово, Ливане и на Донбассе случайно застрелился по неосторожности"
Напомним, в среду, 19 июня, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, он застрелился во время чистки оружия.
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Дмитрий Тымчук СМИ суицид Новости Украина
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