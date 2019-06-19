Дмитрий Тымчук погиб: реакция сети – ФОТО

Арсений Яценюк

Журналистка Соня Кошкина

Отметим, что многие интернет-пользователи не верят в случайность произошедшего. Так, Telegram-канал "Шаурма Зеленского" сообщает следующее:

"Обстоятельства смерти Дмитрия Тымчука являются очень странными и напоминают ему череду самоубийств 2004 и 2014 годов чиновников высокого ранга уходящих тогда властей, в причастности к которым подозревали Службу Безопасности Украины."

Плюс, говорится в материале, весьма сомнительно, что "подполковник воевавший в Ираке, Косово, Ливане и на Донбассе случайно застрелился по неосторожности"