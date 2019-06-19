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В Киеве застрелился нардеп Тымчук. Якобы случайно

13:57
В Киеве застрелился нардеп. Случайно - фото 1
В Киеве застрелился нардеп. Случайно

В среду, 19 июня, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, он застрелился во время чистки оружия.

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Об этом сообщил Антон Герашенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины. Нам всем тебя будет очень не хватать", - написал политик.

В Киеве застрелился нардеп Тымчук. Якобы случайно - фото 182937

Отметим, что далеко не все верят в случайность произшедшего. Многие комментаторы в сети уже начали выдвигать свои собственные версии ЧП.

Для справки

Дмитрий Тымчук (1972- 2019) – нардеп от "Нарфронта", координатор группы "Информационное сопротивление". На протяжении всей российской-украинской войны, неоднократно развенчивал вражеские фейки против нашей страны.

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