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Дизель Шоу 8 - смотреть онлайн выпуск 70 - 27.12.2019

17:02
Дизель Шоу - смотреть онлайн 70 выпуск - фото 1
Дизель Шоу - смотреть онлайн 70 выпуск

В пятницу, 27 декабря, в вечернем эфире канала ICTV смотрите новый выпуск самого смешного неполитического юмористического проекта страны - Дизель Шоу.

Юбилейный 70-й выпуск Дизель Шоу вновь порадует веселыми шутками и скетчами. Резиденты проекта и гости шоу подарят море позитива и дадут мощный заряд хорошего настроения на остаток этого года и солидный задел на Новый 2020 год.

Дизель Шоу 8 сезон - смотреть онлайн 69 выпуск

И самое главное - пятничный эфир 27 декабря 2019 станет мостиком в будущее и в новогоднюю ночь под шампанское и оливье смотрите специальный новогодний выпуск Дизель Шоу.

Дизель Шоу 8 - смотреть онлайн выпуск 70 - 27.12.2019:

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Дизель Шоу Егор Крутоголов Новости Украина
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