Дизель Шоу 8 - смотреть онлайн выпуск 70 - 27.12.2019
Дизель Шоу - смотреть онлайн 70 выпуск
В пятницу, 27 декабря, в вечернем эфире канала ICTV смотрите новый выпуск самого смешного неполитического юмористического проекта страны - Дизель Шоу.
Юбилейный 70-й выпуск Дизель Шоу вновь порадует веселыми шутками и скетчами. Резиденты проекта и гости шоу подарят море позитива и дадут мощный заряд хорошего настроения на остаток этого года и солидный задел на Новый 2020 год.
И самое главное - пятничный эфир 27 декабря 2019 станет мостиком в будущее и в новогоднюю ночь под шампанское и оливье смотрите специальный новогодний выпуск Дизель Шоу.
Дизель Шоу 8 - смотреть онлайн выпуск 70 - 27.12.2019:
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