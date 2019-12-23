Дизель Шоу 8 сезон - смотреть онлайн 69 выпуск - 20.12.2019

Дизель Шоу - смотрим новогодний выпуск

В пятницу, 20 декабря, состоялась онлайн-премьера 69 выпуска юмористического проекта Дизель Шоу. Смотрите новый выпуск на Без Табу.

Резиденты Дизель Шоу Егор Крутоголов, Александр Бережок и Евгений Гашенко вместе с Евгением Сморигиным, Олегом Иваницей, Викторией Булитко и Яной Глущенко выложились на полную и от души повеселили всех зрителей.

В 69 выпуске Дизель шоу смотрите:

1. Штраф на Новый год 2020: муж, жена и ГАИшник на дороге

2. Продавать землю в Украине НЕЛЬЗЯ: мнение еврея и индейца

3. Муж, жена и сын в поезде: семья возвращается от бабушки

4. Наука и воровские понятия: бывший уголовник и ученый мутят бизнес

5. Гостья шоу: Ирина Федишин – КОЛЯДУЄ УКРАЇНА

Дизель Шоу – смотреть онлайн 69 НОВЫЙ ВЫПУСК – 20.12.2019: