Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Дизель Шоу 8 сезон - смотреть онлайн 69 выпуск - 20.12.2019

15:03
Дизель Шоу - смотрим новогодний выпуск - фото 1
Дизель Шоу - смотрим новогодний выпуск

В пятницу, 20 декабря, состоялась онлайн-премьера 69 выпуска юмористического проекта Дизель Шоу. Смотрите новый выпуск на Без Табу.

Резиденты Дизель Шоу Егор Крутоголов, Александр Бережок и Евгений Гашенко вместе с Евгением Сморигиным, Олегом Иваницей, Викторией Булитко и Яной Глущенко выложились на полную и от души повеселили всех зрителей.

В 69 выпуске Дизель шоу смотрите:

1. Штраф на Новый год 2020: муж, жена и ГАИшник на дороге

2. Продавать землю в Украине НЕЛЬЗЯ: мнение еврея и индейца

3. Муж, жена и сын в поезде: семья возвращается от бабушки

4. Наука и воровские понятия: бывший уголовник и ученый мутят бизнес

5. Гостья шоу: Ирина Федишин – КОЛЯДУЄ УКРАЇНА

Дизель Шоу – смотреть онлайн 69 НОВЫЙ ВЫПУСК – 20.12.2019:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дизель Шоу Ирина Федишин Егор Крутоголов Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Антоненко оставили под стражей - фото 1
Riffmaster оставлен под арестом - полиция изыскала новые доказательства
16:52
Путин поехал. В поезде на Крымском мосту – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Путин запустил ж/д сообщение на Керченском мосту– ВИДЕО
16:30
Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом - фото 1
Пять украинских компаний заключили контракты с Газпромом
14:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 декабря, 10:53
Загрузка...