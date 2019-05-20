Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу

Как дела в регионах?

Одесский обозреватель «Без Табу» анализирует местный политический ландшафт после президентских выборов и приходит к выводу, что инициатива перешла к совсем другим, но далеко не новым лицам.

Победа президента Зеленского была стремительной, сокрушительной и неожиданной. Команда, собранная за несколько месяцев до выборов, дала невероятный результат. Однако кадровый вопрос может стать точно также и ахиллесовой пятой шестого президента. Дело в том, что Зе-команда – виртуальна, а это значит, что в регионах у президента есть поддержка и электорат, но нет своих людей. Однако свято место пусто не бывает и вполне логично, что лакуны заполнили «дети лейтенанта Шмидта» всех мастей. Самое печальное, что многие из них вполне могут легализоваться и стать полномочными представителями Владимира Зеленского.

Было бы наивно предполагать, что продюсер, телеведущий, шоу-бизнесмен Александр Андросов будет главным лицом/спичрайтером по Одесскому региону новоизбранного президента и после Дня Выборов. И до голосования было понятно, что результат вчерашнему комику (да-да, это было в прошлом, а теперь привыкайте) делали нардепы от Одесской области Барвиненко, Киссе, Гуляев и Фурсин. Все они в феврале 2019 слетали за директивами в Израиль, а в марте и апреле они хорошенько поработали на выборах. Так что, какой Андросов?

По данным Без Табу, уже после выборов ведущий-интеллектуал порывался уйти от ПреЗедента, но Владимир Зеленский уговорил давнего товарища еще немного побыть своим одесским представителем. Понятное дело: под лицо/торговую марку Александра Андросова можно спрятать много разных дел.

Александр Андросов курировал президентскую кампанию в Одесской области

Сразу после выборов 21 апреля объявилось множество «представителей Зеленского», которые собирали пресс-конференции о «будущем страны» и параллельно создавали альтернативные районные администрации в областях. Махновщина в чистом виде, конечно. При этом, нашим источникам Александр Андросов сообщил, что от лица Зеленского после выборов в Одессе и области никто не может говорить, даже он сам (в смысле Андросов). Но это не значит, что в Одессе не было реальных тяжеловесов, так или иначе представляющих новоизбранного президента. Последние три недели в апартаментах Аркадии ряд важнейших встреч провел экс-губернатор Одесской области, близкий бизнес-партнер Игоря Коломойского Игорь Палица.

Коломойский и Палица имеют свои виды на регион

После того, как Палица устроил передел Одесского региона, инсайдеры стали разбрасываться самыми разными фамилиями будущего губернатора Одесской области. Начали с бывшего заместителя самого провального губернатора в новой истории Одессы Эдуарда Матвийчука. Сергей Калинчук в 2012-2013-м отвечал за медицину и гуманитарное направление и активно участвовал в распиле бюджета как местного, так и государственного.

Сергей Калинчук пытается пробиться в "новые лица" / Одессит

Еще одна неоднозначная фигура, которую начали активно сватать в председатели Одесской облгосадминистрации – строительный (да, это денежная сфера) вице-мэр эпохи Эдуарда Гурвица, после местных выборов 2015-го года переметнувшийся в команду Геннадия Труханова Михаил Кучук.

А самая невероятная фамилия в этом списке «новый лиц» - еще один бывший губернатор Сергей Гриневецкий. Ветеран одесского политического бомонда в 2004-м году был одним из идеологов скандального, едва ли не ставшего разрушительного для Украины съезда в Северодонецке. Гриневецкий всегда был в соавторстве законопроектов, уменьшающих статус украинского языка как государственного. Каким образом всплыл этот авторитетный пенсионер? Он в компании легендарных расхитителей Одессы Кауфмана и Грановского, которым Коломойский уже пообещал спокойное существование и заработок на жизнь в «новой Украине»

Гриневецкий и Кивалов готовятся к обновлению

Не исключают возвращения на престол и Максима Степанова, которого Петр Порошенко не очень красиво убрал по наводке Алексея Гончаренко, но в недавнем интервью Коломойский нелестно отзывался о Степанове, записав его уже в сбитые летчики. Еще один вариант официальных «ЗеПроводников» в Одессе – кто-либо из действующих публичных чиновников или депутатов.. Перекрашиваться по принципу Арсена Авакова и Антона Геращенко уже начали некоторые депутаты «Оппозиционного блока» (причем, из разных его крыльев) – мол, мы пять лет были ярыми и эффективными оппонентами, теперь готовы поработать «на благо страны».

Наверняка одним из тех, кто прибежит на поклон к президенту Зеленскому будет мэр Одессы Геннадий Труханов. Наши источники не исключают встречи Труханова с Палицей. У них сохранились давние дружеские отношения. А значит, у Озопулоса снова всё будет в порядке. Власть и диктатура «Капитана» будут укреплены.

Будет весело (с)

Совсем новые лица? Мы же взрослые, зачем в эти сказки верить?

Василий Бондаренко, специально для Без Табу