Детективы НАБУ задержали главу Райффайзен Банка, бывшего зама Гонтаревой

Александру Писаруку грозит заключение

Вечером в понедельник, 11 ноября, работники антикоррупционного ведомства нагрянули с обысками в офис одного из крупнейших банков Украины.

Закончились следственно-оперативные действия задержанием председателя правления финансового учреждения Александра Писарука.

Как утверждают сотрудники "Аваля", детективы отказавшись пояснять им, с чем именно связаны обыски, хотя уже после задержания правоохранители пояснили свой визит якобы подозрением в хищении средств рефинансирования ПАО "VAB Банк". Инкриминируют ему причастность к разграблению 1 миллиарда 250 миллионов гривен, только вот НБУ суммы, которые были гарантированы ФГВФО, а причастность чиновников к хищению денег и бегству владельца банка Олега Бахматюка из Украины вообще не угадывается. С тем же успехом можно обвинять и саму Гонтареву в том, что под ее руководством финансовый регулятор выдавал деньги Игорю Коломойскому для удержания на плаву "ПриватБанка".

А поскольку экс-владелец "Привата", как известно, спустил всех собак на причастных к национализации его детища, не исключено, что уголовное преследование Писарука политически мотивировано. Именно так уверяют защитники Писарука.

Однако не исключено, что обвинения в политических разборках - наиболее простая и действенная линия защиты, ведь именно тако можно увести в другую плоскость реальные обвинения в коррупции и экономических преступлениях. К слову, именно такую линию защиты выбрала бывшая начальница Писарука - сбежавшая в Лондон Гонтарева.

Писарука подозревают в краже миллиарда с небольшим. К Гонтаревой пока вопросов нет

Писарука обвиняют в преступлении, описанном в статье 191 УК Украины - "Хищение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением".

В ночь на вторник, 12 ноября, Писарука отпустили, а антикоррупционный суд уже сегодня будет выбирать для него меру пресечения.

Напомним, в 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывших владельцев в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена.