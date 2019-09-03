Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Депутатов лишили неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 3 августа, Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность. То, о чем говорили последние 15 лет наконец-то стало реальностью. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественных деятелей.

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков триумфует.

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко поддержал инициативу, но раскритиковал сам закон.

Волонтер Юрий Касьянов иронизирует.