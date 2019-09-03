Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Депутатов лишили неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Во вторник, 3 августа, Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность. То, о чем говорили последние 15 лет наконец-то стало реальностью. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественных деятелей.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков триумфует.
Экс-глава ГПУ Юрий Луценко поддержал инициативу, но раскритиковал сам закон.
Журналист Мустафа Найем оценил риски репрессий.
Волонтер Юрий Касьянов иронизирует.
А вот мэр Киева Виталий Кличко однозначно "за".
Глава ОПЗЖ Юрий Бойко призвал снять неприкосновенность со всех.
Блогер Юрий Романенко полностью поддержал закон.
Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.
Депутатов сократят. Но есть нюанс
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
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