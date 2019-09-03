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Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ

23:00
Депутатов лишили неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Депутатов лишили неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 3 августа, Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность. То, о чем говорили последние 15 лет наконец-то стало реальностью. Собрали для вас самые яркие комментарии политиков и общественных деятелей.

ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков триумфует.

Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187061

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко поддержал инициативу, но раскритиковал сам закон.

Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187054
Журналист Мустафа Найем оценил риски репрессий.
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187057
Волонтер Юрий Касьянов иронизирует.
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187055
А вот мэр Киева Виталий Кличко однозначно "за".
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187056
Глава ОПЗЖ Юрий Бойко призвал снять неприкосновенность со всех.
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187058
Блогер Юрий Романенко полностью поддержал закон.
Депутаты лишились неприкосновенности: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 187059
Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.
Депутатов сократят. Но есть нюанс
https://beztabu.net/novosti_t4952
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депутаты Верховна Рада Депутатская неприкосновенность Новости Украина
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