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ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали

16:32
ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали - фото 1
ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали

Во вторник, 3 сентября, ВРУ сняла депутатскую неприкосновенность. Однако нардепы ОПЗЖ выступили против и собираются обжаловать это решение в суде.

Депутатов сократят. Но есть нюанс

Об этом заявил депутат от платформы "За жизнь" Виктор Черный.

"Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании – прим. ред.) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет", - сказал депутат.

Отметим, что не у одних лишь медведчуковцев возникли опасения в связи с новым законом. Для примера, в "ЕС" и "Голос" также отметили, что снятие депутатской неприкосновенности может повлечь за собой репрессии со стороны нового режима. Так ли это, покажет лишь время.

Напомним, "За життя" объявили "языковой протест".

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Украинская правда
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