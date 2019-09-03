ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали

ОПЗЖ "вернет" депутатскую неприкосновенность. Раскрыты детали

Во вторник, 3 сентября, ВРУ сняла депутатскую неприкосновенность. Однако нардепы ОПЗЖ выступили против и собираются обжаловать это решение в суде.

Об этом заявил депутат от платформы "За жизнь" Виктор Черный.

"Наша фракция очень дружная, мы решение соответствующее (об обжаловании – прим. ред.) будем принимать на фракции. Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно возможно будет", - сказал депутат.

Отметим, что не у одних лишь медведчуковцев возникли опасения в связи с новым законом. Для примера, в "ЕС" и "Голос" также отметили, что снятие депутатской неприкосновенности может повлечь за собой репрессии со стороны нового режима. Так ли это, покажет лишь время.

Напомним, "За життя" объявили "языковой протест".