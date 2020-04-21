Депутатов Коломойского исключили из чата "Слуги народа"

Дубинский, Бужанский и им подобные попали в изгнание среди "Слуг народа"

Раскол в партии Зеленского продолжается. Народные депутаты, которых контролируют "десятники", массово вышли из чата политсилы и вступили в новый. Правда, в него уже не пригласили парламентариев, которых уличили в работе на Коломойского.

По данным источников издания Лига.нет в партии "Слуга народа", в обновленном чате отсутствуют депутаты, которых верхушка политсилы посчитала лояльными к днепровскому олигарху, а также тех, кто в интересах Коломойского занимался поправочным терроризмом.

Из старого же чата власть имущие массово повыходили, оставив изгоев наедине с собою.

Так, не допустили к внутрепартийному общению ватоголовых Александра Дубинского, Макса Бужанского и Александра Куницкого. Попала в изгнание также Ольга Василевская-Смаглюк и другие, менее известные личности из бывшей партии монобольшинства.

Таким образом, судя по всему, пытающиеся добиться отмены курса на дефолт парламентарии, намерены не допустить попадания к служащим Коломойскому владельцам мандата информации и противодействия принятию закона о возможности возврата "ПриватБанка" бывшим хозяевам.

Впрочем, наверняка олигарх будет в курсе всего происходящего внутри поддерживаемой им фракции, а Дубинский, Бужанский и компания продолжат заниматься вредительством.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.