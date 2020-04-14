"Слуги народа" разработали план по огорчению Коломойского

"Слуги народа" хотят изменить регламент ВР ради кредита МВФ

Представители разрушившейся из-за жадности и беспринципности монокоалиции в экстренном формате пытаются разрулить критическую ситуацию и окончательно принять закон, который бы помог стране договориться с МВФ.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, коллеги, адепты Зе команды пытаются победить "парламентский терроризм", которым занялись их же коллеги по партии.

"Мы приняли решение, что будем действовать следующим образом: в среду соберемся на дололнительное внеочередное заседание, и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16 тысяч правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода. Тм временем комитет продолжит рассматривать правки к закону о банках, после этого мы рассмотрим его в сессионном зале”, – написала парламентарий.

Об аналогичной схеме, которая очень не понравится Коломойскому и подконтрольным ему депутатам, заявил и спикер ВР Дмитрий Разумков. Правда, без людей олигарха в Раде у "Слуг народа" попросту не хватит голосов на то, чтобы своими силами принимать новые законы. Наверняка не выступят против днепровского олигарха также рыги и представители политсилы Тимошенко, как показало голосование за антиколомойский закон в первом чтении. Так что вся надежда Зеленского, Разумкова, Корниенко и компании приходится лишь на представителей "Европейской солидарности" и "Голоса".

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.