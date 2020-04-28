Деньги важнее жизней: "Слуги народа" просят Шмыгаля ослабить карантин

"Слуги народа" хотят отмены карантина

Часть народных избранников из фракции "Слуга народа" считают, что в областях, где официально не смогли зафиксировать значительную вспышку китайского коронавируса, уже можно выгонять людей на работу.

На своей странице в Facebook первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала о том, что направила премьеру групповое обращение нардепов с просьбой ослабления карантина в нескольких областях, где официальные цифры якобы свидетельствуют о низком уровне заболеваемости.

"Часть депутатов фракции "Слуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Я также подписала этот документ, - написала парламентарий. - В Украине приближается экономический и трудовой кризис в связи с пандемией Covid-19. При этом, к примеру, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22. Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными, - особенно в ситуации, когда большинство населения фактически осталось без работы и денег".

Как известно, из-за карантина в Украине запретили деятельность 277 тысячами предприятий в различных отраслях. Правда, при этом хитросделанные "слуги народа" типа Николая Тищенко свои рестораны не позакрывали. Как и многие владельцы крупного бизнеса. Но простым предпринимателям при этом совсем не избирательно работать запретили.

Кроме того, вызывает сомнения и способ определения количества заразившихся коронавирусом. Из-за провала тестирования граждан низкие цифры заболеваемости могут совершенно не отображать реального положения дел. Так что и преждевременные снятия и без того не жестких ограничений способны привести к быстрому усилению распространения коронавируса.

В данный момент в Украине подтверждено 9410 случаев заболевания. 239 заражения закончились летально, а 992 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.